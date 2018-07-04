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В Подольске неизвестные сливают бензин и крадут номера с автомобилей
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Июля 2018, 11:36
Как рассказал «РИАМО в Подольске» один из пострадавших, в подмосковном Подольске неизвестные сливают бензин и крадут номера с автомобилей в горокруге.
Пострадавший говрит, - «Я живу в микрорайоне Кузнечики и за прошедшую неделю (25 июня – 1 июля – ред.) у меня уже 2 раза слили бензин с автомобиля, который стоял за домом 23 на улице 43 Армии. Подобный инцидент произошел не так давно и на станции «Подольск». Помимо этого, неизвестные воруют номера автомобилей, в частности у меня сняли номер с переднего бампера».
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