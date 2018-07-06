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8 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Июля 2018, 11:05
Как информируется 06 июля на сайте ГУ МЧС России по региону, в Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 8 пожаров, для ликвидации возгораний привлекалось более шестидесяти человек .
В сообщении сказано, - «Пожаров - 8. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось шестьдесят три человека, двадцать одна единица техники».
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали семнадцать раз, при этом было спасено двадцать шесть человек. На водных объектах происшествий не произошло.
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