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В Ленинском районе из‑за столкновения автомобиля и мотоцикла погиб человек
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Июля 2018, 11:05
Как информируется в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в подмосковном Видном столкнулись автомобиль и мотоцикл, в результате чего погиб один человек.
В сообщении сказано, - «В 21:40 в городе Видное, Спасский проезд, дом 17, произошло столкновение автомобиля и мотоцикла, один человек погиб» .
Водителей призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в ведомстве .
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