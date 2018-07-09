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Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Июля 2018, 11:06
Как информируется на официальном сайте ГУ МЧС РФ по региону, в минувшие сутки в Московской области специалисты зафиксировали шестнадцать пожаров, для тушения которых привлекалось сто тридцать пять человек, на ДТП спасатели реагировали также 16 раз.
В сообщении сказано, - «Пожаров – 16. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 135 человек, сорок пять единиц техники».
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали шестнадцать раз, при этом был спасен двадцать один человек. На водных объектах происшествий не произошло.
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