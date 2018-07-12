12июля 2018
четверг
|
Пожарные Подольска ликвидировали возгорание автомобиля
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 12 Июля 2018, 10:48
Как говорится на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в подмосковном Подольске в ночь на четверг сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание автомобиля.
В сообщении сказано, - «В четверг, 12 июля, в 2:49 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Подольск, улица Заречно-Набережная, дом №60. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 3:18».
Всего в тушении принимали участие 2 единицы техники и 7 человек.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +14 +16
утром +20 +22 днем +23 +25
Котировки
Партнеры