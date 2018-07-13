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Более десяти пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 13 Июля 2018, 10:22
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по региону, в Московской области за последние сутки произошло более десяти возгораний, к их тушению привлекалось почти сто тридцать человек .
В сообщении сказано, - «Пожаров – двенадцать. Спасенных – шесть. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось сто двадцать шесть человек, сорок две единицы техники» .
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали двенадцать раз, при этом были спасены 9 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
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