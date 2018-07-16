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3 человека пострадали в ДТП в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Июля 2018, 11:05
Как информируется на сайте регионального главка МЧС России, в результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля в подмосковном Можайске пострадали 3 человека.
В сообщение сказано, - «В 01:55 16 июля поступило сообщение о ДТП на 132-м километре трассы М-1 «Беларусь», городской округ Можайск, вблизи деревни Цуканово. В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузового автомобиля. В результате ДТП 3 человека пострадали» .
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