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Двадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Июля 2018, 11:06
Как информируется на сайте регионального главка МЧС России, за минувшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировали двадцать возгораний, к их тушению привлекли 168 человек.
Также, пожар произошел в строении в городском округе Домодедово, пострадавших нет. Возгорание ликвидировали. На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 8 раз, при этом спасли 7 человек.
В итоге, в результате нарушения правил дорожного движения (несоблюдение дистанции) произошло попутное столкновение 4 легковых автомобилей и грузового автомобиля по направлению движения в область. В результате ДТП погибших и пострадавших нет. Движение на дороге не перекрывалось.
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