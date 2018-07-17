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В Коломне 5‑летний ребенок выпал из окна третьего этажа
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 17 Июля 2018, 12:34
Как сообщается в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области, в подмосковной Коломне мальчик пяти лет выпал из окна третьего этажа через москитную сетку, его госпитализировали в тяжелом состоянии, по данному факту следователи проводят проверку.
По предварительным данным, мальчик находился в квартире, которая расположена на третьем этаже дома, вместе со своей матерью и младшим братом. В какой-то момент ребенок залез на шкаф, который установлен в непосредственной близости от окна детской комнаты, взобрался на подоконник, после чего, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна. Сейчас мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы.
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