17июля 2018
вторник
|
Неизвестные угнали иномарку в микрорайоне Климовск Подольска
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 17 Июля 2018, 12:35
Как рассказала «РИАМО в Подольске» супруга пострадавшего, в микрорайоне Климовск Подольска в ночь на 17 июля неизвестные угнали иномарку на Заводской улице.
Супруга пострадавшего сказала, - «Мой муж 16 июля припарковал автомобиль белый Mitsubishi Lancer около дома №21 по улице Заводской в микрорайоне Климовск. В ночь с понедельника на вторник неизвестные его украли, так как сегодня утром (17 июля – ред.) мы уже не обнаружили наш автомобиль. Машина не тонированная, а на капоте имелись притертости».
Заявление в полицию написали пострадавшие.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +27 +29
вечером +22 +24 ночью +19 +21
Котировки
Партнеры