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В Химках произошла авария на кабельных сетях
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Июля 2018, 11:03
Как рассказал РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области, в подмосковных Химках произошел хлопок на кабельных сетях, в результате чего оказалось нарушено энергоснабжение нескольких домов, подачу электричества восстановили в течение полутора часов.
По словам собеседник агентства, - «Вчера был хлопок на кабельных сетях, в течение полутора часов все устранили и восстановили электроснабжение».
Ранее жители Химок рассказывали, что в районе улицы Бабакина отключили свет и воду из-за взрыва на водяной подстанции.
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