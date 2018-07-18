18июля 2018
среда
|
Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Солнечногорске
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 18 Июля 2018, 11:13
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, минувшей ночью пожар в торговом центре в подмосковном Солнечногорске был полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 750 квадратных метров, пострадавших нет.
В доме 8 по Крестьянской улице в Солнечногорске поступило сообщение о пожаре в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14:30 17 июля. По данным открытых источников, по указанному адресу находится торгово-развлекательный комплекс «Солнечногорский пассаж». Горение происходило на втором этаже здания на площади 750 квадратных метров. Огонь был локализован в 15:00, в 16:28 17 июля открытое горение ликвидировали . Повышенный ранг пожара не объявлялся.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
вечером +20 +22 ночью +19 +21
Котировки
Партнеры