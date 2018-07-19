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Пожарные потушили возгорание в бане одного из СНТ Подольска
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Происшествия — 19 Июля 2018, 11:25
Как рассказал «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны, 19 июля в подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в бане одного из СНТ округа.
Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 6:53, информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области. В ликвидации возгорания принимали участие 3 единицы техники и десять человек.
Сотрудник сообщил, - «Сегодня утром (19 июля – ред.) поступило сообщение о пожаре в бане одного из СНТ горокруга. По состоянию на 8:40 сотрудники пожарной охраны полностью ликвидировали возгорание. В результате пожара пострадавших и погибших нет».
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