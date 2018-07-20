20июля 2018
пятница
|
Около 15 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 20 Июля 2018, 10:49
Как следует из данных на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в Подмосковье за прошедшие сутки произошло четырнадцать возгораний, к их тушению привлекали более ста человек.
В сообщении сказано, «Пожаров – четырнадцать. Спасенных – один. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались сто пять человек и тридцать пять единиц техники».
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали одиннадцать раз, при этом были спасены девятнадцать человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
утром +20 +22 днем +23 +25
Котировки
Партнеры