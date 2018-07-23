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В Наро‑Фоминске обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Июля 2018, 23:03
Как информируется в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области, в подмосковном Наро-Фоминске следователи устанавливают обстоятельства смерти 2-х человек, тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили на территории частного домовладения.
Следствием установлено, что погибшие являлись рабочими по хозяйству в данном домовладении. По неустановленной причине мужчина произвел несколько выстрелов в область головы и туловища женщине, после чего совершил самоубийство.
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