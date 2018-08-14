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В Подольске иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора
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Происшествия — 14 Августа 2018, 12:39
Как рассказал «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов, в Подольске на Большой Серпуховской улице автомобиль Hyundai сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет.
В ночь на вторник около 0:25 произошел инцидент на Большой Серпуховской улице в Подольске напротив дома №25.
Сотрудник сообщил , - «Легковой автомобиль Hyundai совершил наезд на пешехода. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещенный сигнал светофора. В результате получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу».
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