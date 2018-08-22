22августа 2018
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Москвича, устроившего дебош на борту самолета, арестовали на два месяца
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Августа 2018, 12:24
Как информируется на канале Следственного комитета РФ в WhatsApp, по ходатайству следствия в Якутии арестован на 2 месяца 32-летний москвич, который устроил дебош на борту самолета ТУ-154, выполнявшего рейс из аэропорта «Домодедово» в Мирный, а затем буянивший в отделе полиции.
В сообщении сказано, - «Ему предъявлено обвинение в хулиганских действиях на воздушном транспорте, оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти (статьи 213, 318, 319 УК РФ) .
В полете мужчина всячески провоцировал конфликт с бортпроводниками, а при доставлении в отдел полиции аэропорта «Мирный» вёл себя агрессивно и стал пинать сотрудников ногами.
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