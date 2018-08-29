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Тройное ДТП с участием грузовиков произошло на Старосимферопольском шоссе в Подольске
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Происшествия — 29 Августа 2018, 14:46
Как проинформировал «РИАМО в Подольске» очевидец аварии, 29 августа на Старосимферопольском шоссе в микрорайоне Львовский Подольска две «ГАЗели» столкнулись с легковым автомобилем KIA.
29 августа около 9:20 произошло дорожно-транспортное происшествие на Старосимферопольском шоссе напротив Строительного рынка в микрорайоне Львовский.
Очевидец добавил, что водитель автомобиля «Соболь» в последний момент попытался уйти вправо, в результате удалось обойтись без серьезных последствий и пострадавших.
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