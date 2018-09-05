05сентября 2018
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Человек погиб в ДТП в Дмитровском округе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Сентября 2018, 19:05
Как сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что после опрокидывания транспортного средства на дороге в Дмитровском городском округе погиб один человек, еще один пострадал.
Также в аккаунте отмечается, что опрокидывание транспортного средства произошло в 16:42 в Дмитровском городском округе на 11 километре автодороги Яхрома - Подьячево.
Министерство информирует о том, чтобы все участники дорожного движения соблюдали скоростной режим и были внимательнее на дорогах.
Показатель смертности в авариях на дорогах Подмосковья с января по июнь 2018 года уменьшился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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