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Двоих уроженцев Северного Кавказа задержали в торговом центре Люберец за попытку кражи
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Происшествия — 10 Сентября 2018, 19:34
Как рассказывает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области, что в торговом центре на Новорязанском шоссе в Люберцах сотрудники Росгвардии задержали 2 ранее не судимых уроженцев Республики Дагестан, которые пытались совершить попытку кражи из магазина.
Экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии выдвинулся по сигналу тревоги в охраняемый торговый комплекс на Новорязанском шоссе.
В магазине охранник показал злоумышленников, которые пронесли через кассу неоплаченный товар. Сотрудники Росгвардии остановили и задержали подозреваемых на выходе из торгового зала. Задержанные были отправлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались ранее не судимые уроженцы республики Дагестан – 22 и 25 лет.
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