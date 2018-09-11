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Убийцу и серийного грабителя в Чехове приговорили к 23 годам колонии
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Сентября 2018, 20:11
Как сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что жителя Смоленской области приговорили к 23 годам за убийство женщины, а также серию разбоев и грабежей в городском округе Чехов.
В ходе следствия было выяснено, что 1 сентября 2016 года мужчина около железнодорожной станции «Колхозная» в селе Молоди в Чехове встретил незнакомую 62-летней жительницу Москвы, на которую совершил нападение, а затем задушил её и забрал всё её имущество.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений, убийства, разбоя и грабежа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
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