12сентября 2018
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Пожар произошел в одном из гаражей на Заводской улице в Подольске
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Происшествия — 12 Сентября 2018, 13:20
Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, что в подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в гараже на Заводской улице микрорайона Климовск.
Также в сообщении отмечается, что 12.09.2018 в 5:18 в оперативно-дежурную смену поступил сигнал о возгорании гаража по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом №2. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 8:27.
Всего в тушении пожара принимали участие 2 единицы техники и 8 человек.
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