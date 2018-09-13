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Тело мужчины обнаружили в квартире в Люберцах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 13 Сентября 2018, 11:37
Как сообщает представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что сотрудники полиции задержали в подмосковных Люберцах 54-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого в ходе бытовой ссоры.
По его словам, тело 40-летнего мужчины с колото-резаными ранениями обнаружили в квартире на улице Пионерская, дом 8.
Был задержан гражданин 1964 года рождения, подозревавшийся в совершении преступления . В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство).
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