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Один человек пострадал в результате ДТП на трассе А‑107 в Подольске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Сентября 2018, 21:41
Как рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области, в подмосковном Подольске в среду на трассе А-107 столкнулись 2 грузовых автомобиля, в результате пострадал 1 человек.
Как рассказал сотрудник, - «Сегодня (19 сентября - ред.) в 16:20 поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием двух грузовых автомобилей Mercedes и MAN на 200 километре автотрассы А-107 в Подольске. По предварительной информации, пострадал один человек».
Также он добавил, что авария произошла на повороте в сторону деревни Никулино.
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