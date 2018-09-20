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Тело неизвестного мужчины нашли в деревне Одинцовского района
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 20 Сентября 2018, 15:03
Как сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в Одинцовском районе обнаружили тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.
Он отметил, что в деревне Полушкино Одинцовском районе без внешних признаков насильственной смерти найден труп неизвестного мужчины 40-45 лет.
Сотрудники полиции устанавливают личность неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. Следственный отдел по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области проводит проверку.
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