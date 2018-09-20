20сентября 2018
четверг
|
Мужчину убили в ходе пьяной ссоры в Орехово‑Зуеве
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 20 Сентября 2018, 15:12
Как сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области 20 сентября 2018 года, что в Орехово-Зуеве пьяная ссора супругов закончилась убийством, в результате чего по данному факту возбуждено уголовное дело и задержана жена погибшего.
В Орехово-Зуеве из квартиры на улице Кирова с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости госпитализирован мужчина 1969 года рождения.
Как отметил сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции жена убитого. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +20 +22
вечером +14 +16 ночью +11 +13
Котировки
Партнеры