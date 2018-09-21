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Полиция Королева задержала местного жителя, находящегося в федеральном розыске за кражу
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Происшествия — 21 Сентября 2018, 14:33
Как сообщает старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская, что сотрудники полиции подмосковного Королева задержали местного жителя, который находился в федеральном розыске за кражу.
В ходе патрулирования территории города сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Королеву у одного из домов на улице Пионерская для проверки документов был остановлен 38-летний местный житель.
Сотрудниками полиции было выяснено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей «Кража». Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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