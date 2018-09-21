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Сотрудники ГИБДД Жуковского оказали первую помощь водителю, которому стало плохо за рулем
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Происшествия — 21 Сентября 2018, 14:45
Как сообщается на сайте администрации муниципалитета, что инспекторы ГИБДД подмосковного Жуковского оказали доврачебную помощь мужчине, которому стало плохо за рулем.
Инспектор ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Жуковский Родион Бадика, когда заступал на службу, увидел, что возле здания Госавтоинспекции резко остановился автомобиль. Подойдя к нему, он увидел, что водитель теряет сознание. Оценив ситуацию, сотрудник полиции начал оказывать первую доврачебную помощь мужчине. В этот момент инспекторы ДПС Алексей Кузькин и Денис Голованов вызвали бригаду скорой медицинской помощи и помогли своему коллеге.
После того, как мужчина очнулся, он пояснил, что ему резко стало плохо. В машине находились жена водителя и его дети. Затем мужчина был передан врачам скорой помощи.
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