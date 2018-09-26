26сентября 2018
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Восемь человек пострадали в ДТП в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Сентября 2018, 14:54
Как сообщил дежурный офицер регионального главка МВД России 26.09.2018 года, что в Домодедове на трассе М-2 «Крым» при столкновении легкового автомобиля и «Газели» пострадали восемь человек.
В сообщение отмечается, что столкновение произошло В 11:00 на трассе М-2 «Крым» между автомобилями «Газель» и BMW, где пострадали восемь человек». Обстоятельства ДТП выясняются.
Показатель смертности в авариях на дорогах Подмосковья с января по июнь 2018 года снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В настоящий момент показатель смертности составляет 7,2 на 100 тысяч населения.
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