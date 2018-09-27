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Мужчина с ножом отобрал автомобиль у водителя на трассе в Балашихе
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Происшествия — 27 Сентября 2018, 15:06
Как сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что сотрудники полиции задержали вооруженного ножом мужчину, который угнал автомобиль Renault на трассе в подмосковной Балашихе.
Инцидент случился вечером 25.09.2018 года на 16-м километре автодороги М-7 «Волга-1» в городском округе Балашиха. Неизвестный, угрожая ножом, на дороге украл у 28-летнего мужчины его машину Renault Logan.
Отмечается, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан 27-летний подозреваемый, а машину позже нашли и возвратили владельцу.
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