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Водитель такси врезался в электричку на железнодорожном переезде в Балашихе
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Происшествия — 27 Сентября 2018, 15:09
Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, что утром 27.09.2018 года в Балашихе на железнодорожном переезде водитель такси столкнулся с электропоездом.
Отмечается, что 27 сентября в 8:10 на железнодорожном переезде возле станции «Балашиха» Горьковского направления МЖД, расположенном в Московской области, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути перед приближающимся пригородным поездом. Локомотивная бригада подала световые и звуковые сигналы автомобилю, применила экстренное торможение, что позволило снизить скорость и смягчить последствия столкновения. Удар произошел по касательной.
В данном происшествии никто не пострадал. Проверив все системы и убедившись в безопасности движения, локомотивная бригада отправилась по маршруту.
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