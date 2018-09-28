28сентября 2018
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Человек погиб в ДТП на трассе в Домодедове
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 28 Сентября 2018, 13:27
Как сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что два автомобиля столкнулись на дороге в городском округе Домодедово, в результате аварии один человек погиб и двое получили ранения.
Отмечается, что авария произошла в 09:50 в городском округе Домодедово на 184 километре автодороги А-107, в результате которой один человек погиб и двое ранено.
Жителей Подмосковья призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Показатель смертности в авариях на дорогах Подмосковья с января по июнь 2018 года уменьшился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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