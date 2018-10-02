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Водитель иномарки сбила женщину на пешеходном переходе в микрорайоне Балашихи
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Происшествия — 2 Октября 2018, 13:23
Как сообщили сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», что в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи на пешеходном переходе около школы №5 автомобилистка сбила женщину.
В сообщении отмечается, что 2.10.2018 года в 08:00 по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, Носовихинское шоссе, дом №13 корпус 1, в районе школы №5 произошло ДТП, в котором водитель автомашины Hyundai Santa Fe совершил наезд на женщину-пешехода в зоне действия пешеходного перехода.
Водителем иномарки была женщина, которая выполняла маневр разворота. В ограниченном пространстве она неправильно рассчитала силу давления на педаль газа, в результате чего выехала на бордюр, где и совершила наезд на пешехода.
Пострадавшая женщина доставлена в центральную городскую больницу имени Дегонского. Ее состояние оценивается, как удовлетворительное.
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