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В Пушкинском районе молодой человек из ревности зарезал бывшую подругу
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Октября 2018, 19:33
Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области, что в Пушкинском районе Подмосковья суд отправил под арест 21-летнего молодого человека, которые подозревается в убийстве своей бывшей подруги.
Предварительно установлено, что ночью 4.10.2018 года мужчина выследил свою бывшую возлюбленную возле одного из домов в поселке Софрино Пушкинского района, где нанес ей множественные колото-резаные ранения шеи и грудной клетки.
На допросе у следователя мужчина полностью признал свою вину и отметил, что совершил преступление на почве ревности.
По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательственной базы.
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