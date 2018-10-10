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Два человека пострадали в массовом ДТП в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Октября 2018, 19:44
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в результате столкновения 4 легковых машин и маршрутки на Ленинградском шоссе в Солнечногорском районе Подмосковья пострадали 2 человека.
Отмечается, что в 15:57 поступило сообщение о том, что на 65-м километре Ленинградского шоссе произошло столкновение 5 автомобилей – четырех легковушек и одного маршрутного микроавтобуса. По предварительной информации, два человека получили телесные повреждения.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Из пассажиров маршрутки никто не пострадал.
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