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Следователи СК проверят сообщения из СМИ о пытках заключенного в СИЗО Ногинска
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Происшествия — 10 Октября 2018, 19:46
Как сообщило Главное следственное управление СК РФ по Московской области, в подмосковном Ногинске идет проверка информации, выявленной в СМИ, о пытках заключенного в следственном изоляторе.
10 октября 2018 года в средствах массовой информации были опубликована информация о том, что в прошлом году в камере следственного изолятора, расположенного в городе Ногинске, трое заключенных применяли пытки в отношении сокамерника.
По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.
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