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В Подмосковье водитель сбил пешехода и скрылся
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Происшествия — 11 Октября 2018, 12:04
Как сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по региону, что на Володарском шоссе в Подмосковье водитель автомобиля сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, и скрылся с места ДТП, сообщил РИАМО.
Данное ДТП произошло 11 октября в 08:22 на девятом километре Володарского шоссе, где автомобиль сбил мужчину не в зоне пешеходного перехода и скрылся. В результате ДТП мужчина погиб.
Он добавил, что сейчас ведется розыск водителя.
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