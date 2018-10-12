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Пожар произошел в ангаре в Раменском районе
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Происшествия — 12 Октября 2018, 10:29
Как информирует ГУ МЧС РФ по Московской области, что в подмосковном поселке Сосновый Бор Раменского района произошло возгорание на площади 2000 квадратных метров в одном из ангаров в промзоне, ликвидировать пожар смогли только к 6 часам утра, для тушения пожара привлекли 56 спасателей.
11.10.2018 года в 22:05 от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Раменского ПСГ поступил сигнал о задымлении на территории промзоны. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошло возгорание ангара на площади 2000 квадратных метров.
Угрозы распространения огня на соседние сооружения не было. Полностью потушить удалось только к 6 часам утра. Для тушения пожара привлекались 56 человек и 18 единиц техники.
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