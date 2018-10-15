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Два автомобиля столкнулись в Люберцах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 15 Октября 2018, 11:54
Как проинформировал сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что в подмосковных Люберцах произошло столкновение двух транспортных средств, никто не пострадал.
Отмечается, что в Люберцах на Комсомольском проспекте столкнулись 2 транспортных средства, в результате ДТП никто не пострадал.
Представитель пресс-службы ведомства также опроверг ранее распространившуюся в некоторых СМИ информацию о наезде на пешехода.
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