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В Наро‑Фоминске женщина во время пьяной ссоры ударила собутыльника ножом
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Происшествия — 15 Октября 2018, 11:57
Как сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в Наро-Фоминскую больницу обратился мужчина с ножевым ранением грудной клетки, которое он получил от своей приятельницы во время пьяной ссоры.
14.10.2018 года в 14:00 в Наро-Фоминскую больницу с ножевым ранением грудной клетки самостоятельно пришел мужчина 1967 года рождения, который проживает в доме 56 в поселении Селятино Наро-Фоминского городского округа.
Сотрудники полиции за совершенное преступление установили и доставили в полицию женщину 1986 года рождения, которая зарегистрированная по адресу: Наро-Фоминский городской округ, поселение Селятино, дом 47, где она и проживает.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Женщину отпустили под подписку о невыезде.
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