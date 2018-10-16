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Порядка 150 домов в Люберцах остались без света из‑за аварии на подстанции
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 16 Октября 2018, 21:21
Как проинформировал «РИАМО в Люберцах» сотрудник управляющей компании, порядка ста пятидесяти многоквартирных домов в городском округе Люберцы, которые обслуживает управляющая компания АО «ЛГЖТ», остались без света из-за аварии на электроподстанции «Мособлэнерго».
Сотрудник УК рас сказал, - «Во вторник (16 октября – ред.) в связи с аварией на электроподстанции «Мособлэнерго», в 150 многоквартирных домах (территория ЖЭУ-1,2,3) отсутствует электроснабжение. Это улицы Московская, Юбилейная, Новая, Кирова, Шоссейная, поселок Калинина».
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