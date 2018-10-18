18октября 2018
четверг
|
В Коломне мужчина зарезал в ванной сожительницу и покончил с собой
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 18 Октября 2018, 14:41
Как сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, что в подмосковной Коломне следователи выясняют обстоятельства смерти 51-летнего мужчины и его 41-летней сожительницы.
Данная трагедия случилась 17 октября. Следователи нашли в ванной комнате с ножевым ранением груди женщину, в квартире также находилось тело ее сожителя.
По предварительным данным, между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина зарезал женщину, после чего покончил с собой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +10 +12 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры