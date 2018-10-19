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В Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в «минировании» филиала ВГИК
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Октября 2018, 13:05
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что полицейские задержали в подмосковном Сергиевом Посаде местного жителя, подозреваемого в ложном сообщении о нахождении осколочной гранаты в филиале ВГИК.
Как ранее сообщал представитель администрации Сергиево-Посадского района, что в кабинет директора Сергиево-Посадского филиала ВГИК поступил звонок от неизвестного, который представился майором МЧС Фроловым и сообщил, что в здании филиала находится осколочная граната.
Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник позвонил на служебный телефон филиала ВГИК имени С.А. Герасимова и сообщил, что неизвестный пронес в здание учебного заведения осколочную гранату.
Следственное управление УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
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