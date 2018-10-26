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Девочке оторвало часть пальца во время катания на карусели в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Октября 2018, 13:09
Пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области сообщила, что уголовное дело возбудили по факту халатности должностных лиц, повлекшему травмирование семилетней девочки на детской площадке в Красноармейске.
Несчастный случай произошел на детской площадке в городе Красноармейске 5 октября 2018 года. Ребенок при катании на каруселях вставил палец в основание движущей конструкции и получил травму. Девочку доставили в медицинское учреждение, где частично ампутировали ногтевую фалангу пальца на правой кисти.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
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