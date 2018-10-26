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Дело возбудили после ДТП с участием скорой помощи в Щелковском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Октября 2018, 13:14
Как информирует ГУ МВД России по Московской области, что по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи в поселке Свердловский в Щелковском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело.
Как сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
25.10.2018 года на улице Михаила Марченко в поселке Свердловский водитель Huyndai выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи.
В результате ДТП 78-летняя пассажирка скорой помощи, которая сопровождала больного, от полученных травм скончалась на месте. Также телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель скорой помощи, два фельдшера и перевозимый пассажир.
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