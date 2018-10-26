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Ювелирные изделия на сумму свыше 1 млн рублей похитили у 20‑летнего жителя Красногорска
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 26 Октября 2018, 13:20
Как рассказал сотрудник Главного управления МВД России по Московской области, что в подмосковном Красногорске неизвестные украли ювелирные изделия и деньги на общую сумму более 1 миллиона рублей из дома 20-летнего жителя городского округа.
25 октября в 4:40 в дежурную часть Ильинского отдела полиции обратился 20-летний гражданин с заявлением о том, что в период с 12:00 19 октября до 22:00 24 октября в его дом проник неизвестный и тайно похитил ювелирные изделия, денежные средства. Сумма ущерба – 1 175 000 рублей.
Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Кража».
Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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