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В Люберцах водитель‑экспедитор впал в кому после нападения неизвестных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Октября 2018, 13:19
Как информирует пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковных Люберцах впал в кому водитель-экспедитор, пострадавший во время нападения двух злоумышленников в поселке Чкалово.
Данная трагедия случилась 23 октября на улице Правды, у дома №178 в поселке Чкалово поселения Томилино. Злоумышленники заказали холодильник с курьерской доставкой. Экспедитор при разгрузке был избит, и у него похитили 120000 рублей, заработанных им в течение дня.
Потерпевший был госпитализирован в городскую больницу, где от полученных травм впал в кому. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны в автомобиле на Горьковском шоссе двое ранее судимых жителей Москвы в возрасте 28 и 33 лет. В ходе их личного досмотра была обнаружена и изъята часть похищенных денежных средств в сумме 50000 рублей.
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