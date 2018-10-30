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Москвич ранил в живот оппонента в ходе ссоры в Чехове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 30 Октября 2018, 13:23
Как сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, что ссора парней закончилась поножовщиной в подмосковном Чехове, в результате чего один из них был доставлен в больницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.
Отмечается, что 28 октября в 22:01 в поселке Столбовая городского округа Чехов от дома бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в больницу доставили и госпитализировали безработного ранее судимого москвича 1996 года рождения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию москвич 1999 года рождения. Преступление совершено в ходе возникших неприязненных отношений, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
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