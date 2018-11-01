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Житель Подольска в ходе пьяной ссоры смертельно ранил знакомого
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 1 Ноября 2018, 13:32
Как рассказал представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, что жителя Подольска подозревают в убийстве собутыльника в ходе ссоры, по данному факту возбуждено уголовное дело.
В Подольске 29.10.2018 года в 21:45 в Гаражном проезде был обнаружен труп 30-летнего мужчины. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление был задержан 32-летний житель горокруга, который совершил преступление после совместного распития спиртных напитков в результате ссоры.
Следственный отдел ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
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