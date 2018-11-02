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Два человека погибли в ДТП в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Ноября 2018, 13:16
Как информируется в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, что два человека погибли и еще двое получили травмы в ДТП в районе подмосковного Чехова.
Транспортные средства совершили столкновение 2 ноября 2018 года в 08:51 на 23-м километре автодороги Чехов - Кресты, в результате аварии два человека погибли и двое ранены.
Минтранс Подмосковья призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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